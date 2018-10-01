Темпы ввода жилья в Петербурге на 800 тыс. кв. м отстают от прошлогодних

Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM За три квартала 2018 года, с января по сентябрь, в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 1 млн 423 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщили сегодня, 1 октября, в городском комитете по строительству.

Это существенно ниже темпов строительства жилья в 2017 году. В прошлом году на тот же срок уже было введено 2 млн 207 тыс. кв. м жилья.

В сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 137 969,4 кв. м жилья, или 139 домов на 1858 квартир, включая индивидуальное строительство. Также сентябре введено 22 объекта общегражданского назначения, в том числе спортивный комплекс в Выборгском районе, общеобразовательная школа в Невском районе, православный храм «Спас на Каменке» в Приморском районе.

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Как сообщалось ранее, с 1 января по 1 сентября 2018 года в Петербурге введено более 1 млн 285 тыс. кв. м жилья. В 2017 году на ту же дату было введено в эксплуатацию более 1 млн 960 тыс. кв. м жилых помещений. Таким образом, существенное отставание от темпов прошлого года сохраняется.

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