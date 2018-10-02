Депутат ГД просит главу МВД проверить вывод 24 млрд рублей страховащиками

Москва, , 08:00 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») направил главе МВД Владимиру Колокольцеву запрос, где просит проверить законность «вывода денежных средств недобросовестными страховщиками» из страховых компаний в размере 24,2 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, сообщить в мой адрес результаты работы по противодействию злоупотреблениям в сфере ОСАГО с указанием размера ущерба, причиненного страховыми мошенничествами в сфере ОСАГО. Прошу Вас также поручить проверить законность «вывода денежных средств недобросовестными страховщиками» из страховых компаний в размере 24,2 млрд рублей и о результатах сообщить в мой адрес», — говорится в направленном запросе.

Парламентарий обратил внимание на то, что из материалов, представленных к парламентским слушаниям в Госдуме (прошли в сентябре), следует, что высокая убыточность рынка ОСАГО вызвана злоупотреблениями самих страховщиков.

«Так, президент Всероссийского союза страховщиков И. Ю. Юргенс указал, что многие страховые организации уходили с рынка недобровольно и не осуществляли свои обязательства перед страхователями, получив при этом премии по договорам. Таким образом, можно говорить о выводе недобросовестными страховщиками денег с рынка ОСАГО в сумме порядка 24 млрд рублей», — отмечается в документе.

Лысаков напомнил, что «тему убыточности ОСАГО как основную причину повышения тарифов официальные лица Банка России и РСА поднимают уже в течение нескольких лет, при этом они указывают, что ущерб, наносимый рынку ОСАГО страховыми мошенниками, составляет от 50 млрд до 70 млрд рублей в год, а правоохранительные органы не способны противостоять мошенникам силу непрофессионализма и коррумпированности».

Эти обстоятельства послужили поводом к обращению руководителя Банка России к президенту РФ.

Однако в ходе исполнения поручения главы государства ни крупные страховые компании, ни Банк России, ни РСА не смогли подтвердить ни одного из изложенных фактов, отметил Лысаков.

«Профессионально разобравшись в ситуации, сотрудники МВД России установили, что ущерб от страховых мошенников на рынке ОСАГО составляет менее 1% от всех выплат по ОСАГО», — подчеркнул парламентарий.

Одновременно Лысаков направил депутатский запрос в адрес глав ЦБ Эльвиры Набиуллиной, где просит разъяснить, «как в ходе исследований учитываются потери, произошедшие по вине страховых компаний, в размере 24,2 млрд рублей, потери, произошедшие по вине компании Росгорстрах, при расчете убыточности рынка ОСАГО».

Депутат также обратил внимание главы ЦБ на то, что «материалах к слушаниям РСА не указана сумма инвестиционного дохода, полученного страховщиками за анализируемый период, однако по расчетам, в основу которого эксперты заложили официальные данные Банка России и РСА, минимальный инвестиционный доход от размещения страховых резервов должен составлять около 50 млрд рублей».

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С 31 августа должны были измениться тарифы и коэффициенты ОСАГО. Банк России планировал расширить нижнюю и верхнюю границы тарифного коридора на 20%, а коэффициенты рассчитывать по 50 параметрам вместо нынешних пяти. Это позволяло сделать тарифы более индивидуальными — опытные и безаварйиные водители платили бы меньше, молодые и неопытные — больше. Однако ЦБ решил отложить введение тарифов и обсудить готовящуюся реформу в Госдуме и Совфеде.

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