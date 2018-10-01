«Это отличная сделка для всех» — Трамп о соглашении USMCA вместо НАФТА

Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп приветствовал присоединение Канады к USMCA — «обновленному» соглашению по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), 1 октября передает агентство Reuters.

«Это отличная сделка для всех трех стран, она решает многие недостатки и ошибки НАФТА, серьёзно открывает рынки для наших фермеров и производителей, сокращает торговые барьеры в США и объединяет все три Великих Нации в конкуренции с остальным миром», — написал Трамп в «Твиттере».

Ожидается, что в 11:00 (17:00 мск) Трамп выступит перед журналистами с подробным комментарием о новом торговом соглашении между США, Мексикой и Канадой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 23:30 30 сентября (5:30 мск 1 октября), за полчаса до установленного Белым домом «дэдлайна», представители Канады согласились на предложения США по изменению НАФТА.

Ранее представителями США уже было достигнуто соглашение с Мексикой. Новое соглашение между США, Канадой и Мексикой получило название USMCA (the United States — Mexico — Canada Agreement).

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