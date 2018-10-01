На Украине цена на газ для промышленности превысила $500

Киев, , 16:54 — REGNUM На Украине цена на газ для предприятий превысила 500 долл. за тысячу кубометров. Это стало реальной угрозой для национальной безопасности страны. Об этом 1 октября во время заседания согласительного совета Рады заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

«Главный вопрос, который сегодня волнует людей и который они задают на всех встречах — это не язык, НАТО или «Слава Украине!», а то, какими будут цены на газ. Сегодня, когда цена на голубое топливо для промышленности превысила 500 долл. за тысячу кубометров, это стало реальной угрозой национальной безопасности. Потому что при такой цене на газ товары украинских предприятий являются неконкурентоспособными на внешних рынках, а внутри страны это влечет за собой рост цен на все товары первой необходимости — начиная от хлеба, масла, сахара, и заканчивая одеждой», — сказал Бойко.

Он обвинил правительство в нежелании поддерживать реальный сектор экономики, а правоохранительные органы в неспособности остановить рейдерство.

«Правительство не проводит государственную политику по поддержке реального сектора экономики. Проблем очень много — начиная с рейдерских захватов фермерских хозяйств, отсутствия вагонов, заоблачных штрафов, отсутствия дешевых кредитов для модернизации», — рассказал Бойко.

По его словам, украинские власти полностью потеряли контроль над госкомпанией «Нафтогаз», которая перешла в управление иностранцев.

«Нафтогаз» формально является государственной компанией, но не управляется государством — ни правительством, ни президентом страны, а подчиняется непонятному наблюдательному совету, большинство членов которого — не граждане Украины. И этот совет ведет себя так, как нужно ему, а не обществу. Это реальная угроза национальной безопасности страны», — добавил Бойко.

Также депутат призвал отправить в отставку руководство компании «Нафтогаз Украина».

«Поэтому наше требование: правительство — на отчет в парламент, руководство «Нефтегаза» — на выход, а с ценами на газ должен быть наведен порядок… Было анонсировано повышение цены на газ для населения, а в проекте Госбюджета-2019 на субсидии заложено меньше денег, чем в текущем году. Это означает, что нагрузка на людей станет еще больше», — подытожил Бойко.

28 августа кабмин Украины продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливало фиксированную цену на газ в размере 6958 грн (247 долл) за 1000 м³ (6,958 грн или 0,24 долл за 1 куб.м. газа) для населения, религиозных организаций и теплокоммунэнерго. С1.08.2010 по 30.04.2014 на Украине цены на газ были от 0,7254 грн. (0,025 долл) за 1 м.куб.

Как сообщалось, 31 августа «Нафтогаз» сообщил о поднятии цен на газ для промышленности на 21% с 1 сентября 2018 года.

«Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, «Нафтогаз» в сентябре предлагает газ по цене 10 208 — 11 115 грн (393 долл — ред.) за тыс. куб. м (без НДС)», — отметила пресс-служба компании.