Размах коррупции можно планировать? Чем потрясает законопроект №54566-7

Москва, , 07:13 — REGNUM Парадоксальный законопроект, предложенный 6 сентября 2018 года на рассмотрение Государственной думе, отличается тем, что, похоже, его авторы даже не понимают, какую мину закладывают под имидж правового государства. О том, чем может потрясти воображение законопроект №54 566−7, рассказывает юрист, член Общественной палаты РФ, автор ИА REGNUM Людмила Виноградова.

Кроме номера, у законопроекта есть также название, ничего зловещего, казалось бы, не предвещающее: «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации». Пенсионная реформа, содержащая в себе серьезные тяготы и невзгоды для населения России, вроде бы и была затеяна для наполнения пресловутого Пенсионного фонда. Так что же, честь и хвала тем, кто придумал менее людоедский способ его наполнить, не так ли? При ближайшем рассмотрении оказывается, что не так.

Авторы законопроекта предлагают зачислять в бюджет ПФ РФ средства, полученные от конфискации в результате совершения преступлений коррупционной направленности. И — внимание! — в пояснительной записке предполагается только в 2019—2024 годах получить таким образом 1,8 млрд руб. Иными словами, авторы смело планируют размах коррупционного действа в России на ближайшие 5 лет и даже прикидывают, как бы извлечь из этого процесса посильную пользу. Таким образом, коррупция превращается в некую привычную практику, с которой берется определенный неплохой и планируемый «налог» — и масштабы которой можно предсказать достаточно точно. Отсюда не трудно представить заголовок в СМИ «Коррупционер Н награжден за заслуги перед отечеством элитной недвижимостью в Лондоне». И это не смех.

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