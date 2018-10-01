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В Литве хотят в 2019 году собрать на 200 млн больше налогов

Экономика

Премьер Литвы заявил, что 2019 год должен стать «прорывным» в борьбе с «теневой экономикой»

В Литве хотят в 2019 году собрать на 200 млн больше налогов
Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

Вильнюс, 1 октября 2018, 16:29 — REGNUM  Собрать за 2019 год налогов на 200 млн больше, нежели по итогам 2018 года. Такую цель сегодня, 1 октября, поставил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, посещая государственную налоговую инспекцию по случаю 100-летия основания учреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он подчеркнул важность эффективной работы этого органа, напомнив, что 95% национального бюджета — это налоговые сборы. При этом «теневая экономика» в Литве, по официальным данным, составляет порядка 20% (по другим оценкам может достигать 30%) от ВВП — это сотни миллионов недополученных в казну денег. Глава правительства потребовал перелома этой ситуации уже в 2019 году.

По оценкам Еврокомиссии, Литва ежегодно из-за плохих сборов теряет порядка одного миллиарда евро. Недополученный размер НДС составляет 25%. Это пятый худший результат из 28 стран сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: При сборах налогов Литва теряет миллиард евро ежегодно

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Экономика Литвы
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