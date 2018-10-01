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В Брянской области заработало производство гофрокартона за 1,5 млрд рублей

Экономика

Новое производство отрыто на одном из старейший заводов Брянской области

Брянск, 1 октября 2018, 16:20 — REGNUM  В Брянской области состоялось открытие производства гофрокартона, в которое было вложено 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Новое производство заработало на заводе «Пролетарий», который является одним из крупнейших налогоплательщиков региона и старейшим предприятием области. Как сообщил во время открытия производства 28 сентября губернатор Александр Богомаз, сейчас на предприятии работают около 900 человек, которые в среднем получают по 48 тыс. рублей в месяц.

«Производство здесь соответствует лучшим мировым стандартам, смонтировано лучшее оборудование, которому нет аналогов в нашей стране, соответствующее ведущим мировым аналогам. Оно сегодня позволяет выпускать продукцию, которая также соответствует тем требованиям, которые предъявляет мировой рынок», — сообщил глава области.

ИА REGNUM отмечает, что завод «Пролетарий» был создан в 1902 году. Он располагается в Суражском районе региона. На нем производится картон нескольких видов — например, электрокартон, который используется в электротехнической промышленности.

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