Россельхознадзор усилил контроль над продукцией пяти белорусских заводов

Москва, , 16:13 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля за продукцией пяти белорусских предприятий из-за очередных нарушений ветеринарно-санитарных требований Российской Федерации и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки продукции этих пяти белорусских предприятий лаборатории Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

Речь идёт о компаниях ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Гомельская птицефабрика», СООО «Коскро», ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат».

Стоить отметить, что это далеко не первый случай нарушения белорусскими предприятиями российских ветеринарно-санитарных требований.