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Россельхознадзор усилил контроль над продукцией пяти белорусских заводов

Экономика

В продукции этих заводов снова выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований РФ

Москва, 1 октября 2018, 16:13 — REGNUM  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля за продукцией пяти белорусских предприятий из-за очередных нарушений ветеринарно-санитарных требований Российской Федерации и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки продукции этих пяти белорусских предприятий лаборатории Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

Речь идёт о компаниях ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Гомельская птицефабрика», СООО «Коскро», ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат».

Стоить отметить, что это далеко не первый случай нарушения белорусскими предприятиями российских ветеринарно-санитарных требований.

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Российско-белорусский кризис
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