В Ярославской области тариф на вывоз мусора оказался одним из самых низких

Ярославль, , 15:56 — REGNUM В Ярославской области стоимость вывоза мусора оказалась одной из самых низких в стране. Такие данные приводит правительство Ярославской области со ссылкой на комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет провел мониторинг изменения размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ряде регионов тариф вырос в несколько раз, что вызвало возмущение парламентариев. Ярославская область оказалась в числе регионов с минимальным ростом этого показателя.

Сравнивая затраты семьи из 3 человек, живущей в квартире площадью 60 квадратных метров, думцы установили, что в Курганской области они вырастут на 714 процентов (630 рублей), в Астраханской — на 338,4 процента (420,86 рубля). В Ярославской области затраты увеличатся на 50,1 процента — до 217 рублей.

С 1 сентября изменилась единица начисления платы за за коммунальную услугу по обращению с ТКО: теперь она начисляется на каждого зарегистрированного в помещении гражданина, а не с квадратного метра жилья, как ранее. Для проживающих в многоквартирных домах в нашем регионе она составляет 73,94 рубля с человека», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

В Ивановской области тариф на вывоз мусора составляет 86,54 рубля с человека в месяц, в Челябинской — 88,91 рубля, в Курской — 131,62 рубля, в Липецкой — 116,65 рубля.

С 1 октября жители Ярославской области будут оплачивать вывоз мусора как отдельную коммунальную услугу — ранее она входила в строку «Содержание жилого помещения». Эта услуга может быть выделена отдельной строкой в общей квитанции за услуги ЖКХ, либо жители получат отдельную квитанцию.

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