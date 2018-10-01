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Керченская переправа замерла в неопределённости

Экономика

Кроме опасных грузов паромы пока ничего не перевозят

Керченская переправа замерла в неопределённости
Максим Додонов © ИА Красная Весна
Керченская бухта

Керчь, Крым, 1 октября 2018, 15:55 — REGNUM  В связи с открытием грузового движения по Крымскому мосту работа Керченской паромной переправы остановлена. Об этом 1 октября сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Все паромы стоят. Из-за отсутствия загрузки работа переправы полностью приостановлена. Только на линии «порт Кавказ — Рыбный порт» идёт перевозка опасных грузов, в основном бензовозов, движение которых по Крымскому мосту пока не согласовано», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября было открыто грузовое движение по Крымскому мосту.

Позже глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что движение бензовозов на полуостров не повлияет на снижение неоправданно высоких цен за топливо.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма обещают снижение цен на бензин. Но не сейчас

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Морские и речные грузоперевозки
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