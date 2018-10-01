На Украине упростили строительство объектов возобновляемой энергетики

Киев, , 15:50 — REGNUM На Украине приняли закон, который упрощает создание предприятий, занимающихся альтернативной энергетикой, сообщает 1 октября УНИАН.

Согласно сообщению, поправки были внесены в процедуры, необходимые инвесторам при строительстве объектов возобновляемой энергетики. Теперь такие объекты будут строиться по упрощенной процедуре и относиться к классу последствий СС1 — незначительные последствия. Также из категории СС2 будут исключены объекты ветрогенерации. По словам депутата Верховной рады Алексея Рябчина, новый закон позволит строить объекты возобновляемой энергетики «без лишней бюрократизаци».

Напомним, мощность альтернативных электростанций на Украине составляет около 1% от общего производства энергии.