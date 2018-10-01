Студенты Каталонии вышли на улицы с лозунгом «не забудем, не простим!»

Мадрид, , 15:39 — REGNUM Сегодня, 1 октября, президент Женералитета Каталонии Ким Торра отпраздновал в Сан-Жульян-де-Рамис в Жироне первую годовщину референдума 1 октября 2017 года, поддержанного Комитетами защиты республики (CDR), и вновь подтвердил свою солидарность с «демократическим наказом» 1 октября, сообщает газета El Mundo.

В память о референдуме 1 октября в Барселоне проходит демонстрация студентов, организованная при содействии университетов Каталонии. Перед началом шествия молодые люди перекрыли проспект Диагональ, пространство перед Университетом Барселоны и улицу Гран-Виа.

Дойдя до Главного полицейского управления на улице Лаетана, студенты, требующие принятия декларации о независимости Каталонии, написали перед ним на проезжей части девиз демонстрации — «1 октября, не забудем, не простим», передает Europa Press.

В Жироне сторонники независимости также мобилизовали студентов, информирует корреспондент El Mundo. Сотни молодых людей собрались на Сан Доменек, откликнувшись на призыв Профсоюза студентов каталонских земель (SEPC). Сам ректор Университета Жироны поддерживает привлечение студентов к протестам. «Мы помним 1 октября по толпам людей на избирательных участках и по жестким мерам подавления со стороны сил государственной безопасности. Университет всегда был убежищем для идей, где они росли, обновлялись и эволюционировали, в том числе убежищем в трудные исторические моменты, защищавшим частные и общественные свободы», — прокомментировал свою позицию Ким Сальви.

Проведя акцию протеста у ректората Университета Жироны, студенты направились на площадь 1 октября, по пути сделав остановку перед резиденцией Женералитета.

В городе Льейда сегодня также не обошлось без происшествий. Две улицы, ведущие к общежитию агрономов Университета Льейды, этим утром были заблокированы мусорными контейнерами в знак поддержки забастовки, объявленной университетами Каталонии и профсоюзами студентов региона.

Демонстрации студентов в нескольких городах Каталонии начались после того, как ранним утром произошли обещанные сторонниками независимости «неожиданные акции»: перекрытие дорог (в том числе AP7), захват железнодорожных путей в Жироне и блокировка нескольких центральных улиц Барселоны. Кроме того, члены Комитетов защиты республики организовали нападение на здание правительства и снятие испанского флага с представительства Женералитета в Жироне.

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