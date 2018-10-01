Россельхозбанк получит из бюджета 20 млрд рублей

Москва, , 15:34 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев принял решение докапитализировать Россельхозбанк на 20 миллиардов рублей. Об этом сам премьер-министр заявил в ходе встречи с председателем правления кредитной организации Борисом Листовым.

По словам Медведева, решение принято для того, чтобы обеспечить банку «необходимый уровень ликвидности».

«Чтобы вы могли и дальше успешно кредитовать аграрный сектор, я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк», — сказал глава правительства РФ.

Также Дмитрий Медведев уточнил, что в 2019 году докапитализация учреждения будет продолжена.

Читайте также: Ущерб на 250 млн: арестован экс-глава пермского филиала Россельхозбанка

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября появились сведения, что на санацию работающего в Крыму Генбанка Агентством по страхованию вкладов (АСВ) было выделено порядка 20 млрд рублей.

Согласно данным банковской отчетности, из 20 млрд рублей почти пять миллиардов были направлены на повышение капитализации кредитного учреждения, еще четыре миллиарда пошли на поддержание ликвидности, а оставшаяся сумма покрыла дисбаланс.

Читайте также: АСВ выделило 20 млрд рублей на санацию крымского Генбанка