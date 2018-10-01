Торговля пивом ночью не повлияет на алюминиевую отрасль?

Москва, , 15:21 — REGNUM Свободная продажа пива в банках в ночное время не поможет алюминиевой отрасли, считает предприниматель Дмитрий Потапенко. Об этом он заявил 1 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

О подготовке соответствующего законопроекта в Минпромторге сообщил «Коммерсант». Согласно информации, министерство предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках. Такие меры якобы способны помочь единственному производителю алюминия в РФ, компании «Русал» Олега Дерипаски. В апреле США наложили на него санкции, запретив вести бизнес с резидентами этой страны.

«Если говорить с точки зрения производства и продажи пива в алюминиевой банке — это никаким образом не повлияет на алюминиевую отрасль, потому что от потерь это будет немногим более 2% от всего оборота, вообще ни о чем. Это в самом пиковом случае, когда мы начнем продавать массово», — заявил Потапенко.

Впрочем, он убежден, что даже этой «мелочи» получено не будет, поскольку за время запрета изменилась розничная торговля.

«У нас сначала должна появиться нестационарная торговля, которую практически полностью грохнули. В эту нестационарную торговлю нужно как-то завести товар, а для этого нужно создать товаропроводящую цепочку, склады», — рассказал предприниматель.

Дмитрий Потапенко напомнил, как резко сократилось число точек, торгующих алкоголем, после ликвидации палаток.

«Это не про поддержку алюминиевой отрасли», — оценил идею он.

Информацию о «пивном» законопроекте прокомментировали в «Русале» и Минпромторге, передает ТАСС. В компании отрицают свою причастность к инициативе, а министерство называет идею «предложением экспертов торговой отрасли», законопроект по которому не подготовлен и не обсуждался.