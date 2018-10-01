Alibaba Cloud и KPMG объявили о сотрудничестве

Пекин, , 15:19 — REGNUM KPMG International (одна из крупнейших в мире аудиторских компаний и сетей, оказывающих профессиональные услуги) и Alibaba Cloud (дочерняя компания Alibaba Group, специализирующаяся на облачных вычислениях) объявили о планах по созданию глобального партнерства, сообщает 1 октября AMNA. В планы входит предоставление услуг цифровой трансформации для предприятий всех размеров и отраслей, первоначально — в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Согласно заявлению, сотрудничество будет сосредоточено на цифровых преобразованиях, «новой розничной торговле», ИТ-консалтинге и облачных вычислениях. Сильные возможности облачных вычислений и искусственного интеллекта Alibaba, глобальные бизнес-решения предпринимательский дух и знание мировых индустрий KPMG объединятся, чтобы помочь своим клиентам выйти на новые рынки. Цель состоит в создании сильной глобальной системы с облачными сервисами и инфраструктурами, которые будут обслуживать организации с многовекторными стратегиями, включая малый и средний бизнес. Планируется также, что это сотрудничество откроет путь для клиентов KPMG в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, стремящихся получить доступ к рынку Китая, так как они смогут создавать локальные облачные сервисы от Alibaba Cloud.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне введения администраций Соединенных Штатов экономических ограничений для товаров из КНР руководство китайского гиганта интернет-торговли Alibaba отказалось выполнять данное ранее обещание, касающееся создания в США миллиона рабочих мест.