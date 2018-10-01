ФАС в Петербурге нашел «плагиат» в упаковке сосисок

Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало нарушение закона о защите конкуренции в действиях ОАО «Великолукский мясокомбинат»: на предприятии скопировали дизайн упаковки сосисок у петербургского ООО «Пит-Продукт».

С 2007 года «Пит-Продукт» активно использует красно-зеленые цвета в дизайне своих упаковок мясной продукции. В свою очередь «Великолукский мясокомбинат» изначально распространял свою продукцию через собственные фирменные магазины и оформлял её в упаковки бордового цвета.

Затем, при выходе в торговые сети, «Великолукский мясокомбинат», по мнению «Пит-Продукта», намеренно отказался от своего первоначального дизайна в пользу упаковки зеленого цвета с ярко-красным логотипом, которая имитирует цветовое решение «Пит-Продукта». В частности, это было сделано для упаковок сосисок «Сливочных», «Молочных», «Баварских с сыром» и «Венских».

Представители «Великолукского мясокомбината» пытались убедить комиссию УФАС, что использование красного цвета обусловлено цветом мяса, а зеленого цвета — изображениями животных на фоне зеленой травы.

Однако, по итогам рассмотрения дела, петербургские антимонопольщики решили, что использование всех элементов в совокупности — красно-белого логотипа, расположенного по центру, доминирующего зеленого фона, формата упаковки-контейнера, а также наличие дугообразной прозрачной полоски между верхней и нижней линией зеленой комбинации — обеспечивает сходство до степени смешения упаковок продукции двух прямых конкурентов.

Предписание нарушителю решено не выдавать, так как в ходе рассмотрения дела в антимонопольном ведомстве «Великолукский мясокомбинат» изменил упаковку.

Тем не менее, предприятию все еще грозит оборотный штраф от суммы выручки от реализации товара.