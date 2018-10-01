В октябре рубль ждёт разворот к уровню 65-64,80

Москва, , 15:04 — REGNUM Несмотря на то, что начало сентября оказалось для валют развивающихся рынков оказалось волатильным, оставшуюся часть месяца они укреплялись по ряду причин. На мировых рынках наблюдалось склонность к скупке рисковых активов, что поддерживало долевые и долговые сегменты фондовых рынков развивающихся стран. По итогам месяца в среднем валюты EM выросли на 4%. Для рубля позитивная динамика поддерживалась также решением ЦБ повысить ставку и отказаться от покупок валюты для Минфина до конца 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

«В целом, тенденция на глобальных рынках постепенно начинает меняться в сторону ухода от рисковых активов. Американский доллар начинает восстанавливать позиции против валют основных торговых партнеров, что видно по индексу доллара (DX), который после повышения ставки 26 сентября и позитивных оценок перспектив ВВП и инфляции, которые озвучил глава ФРС Джером Пауэлл. После этого какое-то время наблюдалось раскорреляция валютных пар, когда к европейской валюте доллар рос, а к рублю падал», — напомнил эксперт.

Корреляция в ближайшее время восстановится и фронтальный рост доллара будет давить и на валюты развивающихся стран. Более того, американская валюта может взять уверенный тренд на укрепление без существенных коррекций до конца 2018 года, опять же из-за агрессивной риторики ФРС. Ситуация на отечественном фондовом рынке пока благоприятная, фондовые индексы вблизи исторических максимумов, долговой рынок начал восстанавливаться. Если рассматривать краткосрочную картину, то шансы еще немного подрасти у рубля еще есть.

«С технической точки зрения на паре USD/RUB так же заметны сигналы на продолжение снижения до уровней 65−64,80, где проходит линия поддержки и откуда высока вероятность разворота. Учитывая вышеописанные фундаментальные факторы, стимулов для роста валют развивающихся рынков становится все меньше и разворот должен произойти уже скоро. С большей долей вероятности, после разворота от диапазона 65−64,80 пара в течение октября будет стремиться к уровням 68−70», — считает Кятов.

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