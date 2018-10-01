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Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $18,4 млрд

Экономика

Совокупный объем денег российских миллиардеров, входящих в рейтинг BBI, составляет $273,42 млрд

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $18,4 млрд
Владыка мира — капитал, золотой кумир. Советский плакат (фрагмент)

Москва, 1 октября 2018, 15:01 — REGNUM  Совокупный капитал 24-х российских миллиардеров с начала года увеличился на $18,4 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, самым богатым бизнесменом в России является глава «Новатэка» Леонид Михельсон (38-е место), его состояние оценивается в $21,6 млрд, с начала года он стал богаче на $4,93 млрд.

Далее идет председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин (42-е место) с состоянием в $20,6 млрд (+$2,55 млрд). Третье место среди российских миллиардеров занял основной акционер и глава совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов (43-е место) с состоянием в $20,2 млрд (+$491 млн).

Совокупный объем денег российских миллиардеров, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, составляет $273,42 млрд.

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