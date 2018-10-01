На фоне санкций создание платежной системы «Мир» — разумный шаг

Москва, , 14:56 — REGNUM На фоне санкционной агрессии против России со стороны США и ряда геополитических факторов, было целесообразно задуматься о создании национальной платежной карты, чтобы снизить риски и возможные блокировки платежных карт, таких как Visa или Mastercard. Стоит вспомнить, что отечественную платежную систему пытались создать еще с 90-х годов, но все это откладывалось в «черный ящик». Платежная карта «Мир» стала выпускаться с 2015 года. Опыт других стран показывает, что собственные платежные системы успешно функционируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Например, в Китае существует система China UnionPay, которая также работает и на международном рынке. Национальные платежные системы имеют огромный плюс в том, что являются автономными и не зависимыми от иностранных систем, а также геополитических факторов, влияющих на ту или иную страну. Многие банки также предоставляют бесплатные переводы на Visa или Mastercard. Присуствует кэшбек и бесплатный выпуск данной карты.

«Но есть и минусы, связанные с не дешевым обслуживанием данной карты со стороны банков, а также не доверие к системе безопасности карты «Мир», поскольку многие считают, что она уступает зарубежным Visa или Mastercard, хотя карта оснащена чипом, голограммой и магнитной полосой, а также системой для осуществления интернет платежей, аналогичной 3D-Secure. Можно также добавить, что картой «Мир» невозможно пока осуществлять покупки в онлайн маркетах, таких как Ebay или Amazon и оплачивать посредством смартфонов Apple Pay, Samsung Pay. Поскольку карта поддерживает только национальную валюту (рубль), и поэтому может создать дополнительные проблемы при международных расчетах», — пояснил эксперт Гасанов.

Создание собственной платежной системы в России является разумным шагом. И популяризация данной карты будет полностью зависеть от государства. Задача правительства решить вопросы с географическими ограничениями использования системы, а также усилить работы по созданию коммерческой привлекательности данных карт как для самих пользователей, так и для банков. На данный момент уже выпущено в стране более 45 млн карт «Мир» и доля межбанковских операций превысила 15%.

«Стратегия развития данной карты должна быть направлена на расширение партнерских сетей и программ лояльности в супермаркетах и гипермаркетах, АЗС, ретейлеров электроники, одежды и обуви, а также в сфере здравоохранения. Переход граждан с карт Visa или Mastercard на «Мир» скорее психологический. Поскольку укоренилось у многих в подсознании доверие к зарубежным разработкам с точки зрения безопасности и комфортности. По сути, карта «Мир» хоть и имеет свои особенности и ограничения, является менее рискованной системой в рамках страны, нежели ее зарубежные представители», — считает Гасанов.

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