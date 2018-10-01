Совет Думы направил проект бюджета на 2019-2021 годы в регионы

Москва, , 15:38 — REGNUM Совет Думы направил проект федерального бюджета на 2019 — 2021 годы в комитеты и регионы. Об этом журналистам заявил спиикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

«Совет Государственной думы рассмотрел и направил в комитеты Государственной думы и регионы РФ внесенный правительством в минувшую субботу проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 гг.», — сообщил журналистам Володин.

Он подчеркнул, что «впервые с 2014 года мы будем рассматривать профицитный бюджет».

«Это бюджет новых возможностей развития страны. Его доходная часть составит в будущем году 19 трлн 969,3 млрд руб. По сравнению с 2018 годом рост на 6,5%. Расходная часть — 18 трлн 37,2 млрд рублей. Ожидается, что профицит в 2019 году составит почти 2 трлн рублей», — добавил спикер Госдумы.

Володин отметил, что «при расчете бюджета учитывались макроэкономические параметры, такие как уровень инфляции».

«Причем, необходимо подчеркнуть, растут именно несырьевые, ненефтегазовые доходы. В 2019 году их объем прогнозируется на уровне 11,671 трлн рублей, это на 16,3% больше, чем ожидается в 2018 году. В целом, планируется, что в 2019 году объем внутреннего валового продукта страны составит 105 трлн 820 млрд рублей. Напомню, в 2017 году ВВП составлял немногим более 92 трлн рублей. А в этом году ожидаемый размер ВВП — более 101 трлн рублей», — отметил он.

«В бюджете на трехлетний период предусмотрены все необходимые средства по ключевым направлениям развития страны, которые определил в своем послании Федеральному Собранию и в «майском указе» президент Владимир Путин», — подчеркнул председатель Государственной думы.

«Профицитный бюджет позволит направить средства также в Фонд национального благосостояния, выполнить все обязательства по индексации пенсий и других социальных выплат. Так, на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019—2021 годах планируется выделить почти 319 млрд рублей (2019 — 105,3 млрд; 2020 — 105,3 млрд; 2021 — 108,36 млрд). На госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2019 г. планируется направить 504,2 млрд рублей (рост по сравнению с 2018 годом — 30,7%). На госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ» — 177,4 млрд рублей (рост — 51,8%). На госпрограмму «Развитие культуры и туризма на 2013−2020 гг.» — 126,4 млрд рублей (рост — 18,1%). На госпрограмму «Развитие науки и технологии» — 679,6 млрд рублей (рост — 261,5%)», — сказал Володин.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект госсметы на три года. По расчётам Минфина, госказна в 2019—2021 годах будет профицитной: в бюджете окажется на на 1,932 трлн рублей больше доходов, чем расходов.

Согласно проекту федерального бюджета, уровень доходов в 2019 году достигнет 19,969 трлн рублей, а к 2021 году увеличится до 20,978 трлн рублей. Расходы тоже вырастут и составят 18,037 трлн рублей.

Госсмета рассчитана по прогнозу Минэкономразвития до 2024 года. Так, госбюджет сбалансирован при цене одного барреля нефти марки Urals в 63,4 доллара. При этом, по данным правительства, средний курс рубля в 2019 году достигнет 63,9 рублей за доллар, а инфляция поднимется до 4,3%. При этом, согласно прогнозу, рост экономики РФ будет меньше, чем планировалось ранее: вместо 2,2% он составит 1,3%.

Предполагается, что первое чтение законопроекта пройдёт на пленарном заседании Госдумы 24 октября.