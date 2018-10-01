РЖД хотелось бы быть отличниками — Белозёров

Москва, , 14:42 — REGNUM Российские железные дороги работают для пассажиров и, соответственно, важна обратная связь. С с 2016 года компания совместно с ВЦИОМ начала проводить оценку: как на услуги РЖД реагируют пассажиры. По данным статистики, пассажиры оценивают РЖД на твердую «четверку». Об этом сегодня, 1 октября, заявил генеральный директор, председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Но компании бы хотелось бы быть отличниками. Соответственно, в программах на будущее закладываются средства, в том числе на улучшение подвижного состава, прежде всего. Есть проблемы по платформам, которые не ремонтировались более 30 лет. Но, конечно же, эти условия нужно улучшить», — считает Белозёров.

В свою очередь глав государства отметил, что ОАО «РЖД» удалось выстроить работу компании таким образом, что постоянно и быстрыми темпами, необходимыми для экономики всей страны, растет производительность труда, которая опережает даже уровень зарплаты по темпам. «Это чрезвычайно важно, весьма похвально и является хорошим примером для других отраслей», — подчеркнул Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы РЖД Олега Белозёрова, Российские железные дороги в кратчайшие сроки должны, прежде всего, сосредоточиться на обновлении парка пассажирских вагонов. На сегодняшний парка пассажирских вагонов достаточно старый — 20 лет, а нужно 10−12 лет. При этом каждый год в компанию поступает новый подвижной состав с новым качеством.

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