Патенты на изделия русского промысла принесли в бюджет Москвы 6 млн рублей

Москва, , 14:47 — REGNUM За первое полугодие 2018 года патенты на деятельность по изготовлению народных и художественных промыслов принесли в бюджет города Москвы порядка 6 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 1 октября.

«Около 6 млн рублей принесли в бюджет города патенты на деятельность по изготовлению народных и художественных промыслов за шесть месяцев 2018 года, что в пять раз превышает показатели первого полугодия 2017 года», — отметили в пресс-службе.

По словам специалистов ведомства, драйвером роста данного направления мог стать прошедший чемпионат мира по футболу, во время которого изделия русских промыслов пользовались большим спросом среди гостей.

Кроме того благодаря возросшему в летний период потоку туристов увеличилось число предпринимателей, приобретших патенты на экскурсионную деятельность. Так, за период январь-июнь 2018 года гидами было приобретено на 80% патентов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Также увеличились поступления в бюджет от продажи этих патентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве растёт количество индивидуальных предпринимателей, оформивших патент на таксомоторную деятельность. Так, за первые шесть месяцев 2018 года предприниматели приобрели почти 1000 патентов, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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