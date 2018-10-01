РЖД сосредоточится на обновлении парка пассажирских вагонов – Белозёров

Москва, , 14:32 — REGNUM Российские железные дороги в кратчайшие сроки должны прежде всего сосредоточиться на обновлении парка пассажирских вагонов. Об этом сегодня, 1 октября, заявил генеральный директор, председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что решения, которые направлены на обновление подвижного состава, приняты правительством России. «Надеюсь, что это в полной мере будет реализовано».

«На сегодняшний день парк пассажирских вагонов достаточно старый — 20 лет, а нужно — 10−12 лет. При этом каждый год в компанию поступает новый подвижной состав с новым качеством. Магистральный план РЖД сформирован, коллектив компании выполнит все поставленные задачи», — заверил главу государства Белозёров.

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Как сообщало ИА REGNUM , по словам главы РЖД Олега Белозёрова, в 2018 году может быть установлен еще один рекорд: РЖД в этом году планирует перевезти 1 миллиард 130 миллионов человек. «Эта цифра — рекорд за последние 10 лет», — отметил он.

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