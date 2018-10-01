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Доля имеющих работу в Италии достигла исторического максимума

Экономика

Уровень безработицы снизился до 9,7%

Рим, 1 октября 2018, 14:30 — REGNUM  В августе 2018 года доля граждан Италии, имеющих работу, достигла исторического максимума за все время наблюдений с 1977 года, сообщили в понедельник, 1 октября, в национальной службе статистики Istat.

По данным за август, уровень трудовой занятости составляет 59% — это 23 миллиона 369 тысяч человек. За месяц число занятых граждан увеличилось на 69 тысяч человек, в сравнении с августом 2017 года — на 312 тысяч.

Быстро растет и уровень временной занятости. По контрактам с ограниченным сроком работают 3 миллиона 143 тысячи граждан страны. За год их число увеличилось на 12,6%, или на 351 тысячу человек.

Уровень безработицы в Италии снизился до 9,7%. Это самый низкий показатель с января 2012 года.

Одной из важнейших проблем рынка труда в Италии является молодежная безработица. Кроме того, правительство страны начало вводить ограничения против работодателей, предлагающих временные контракты, чтобы стимулировать постоянное трудоустройство граждан.

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Экономика Италии
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