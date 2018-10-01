Вильнюс, , 14:16 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 октября, электроэнергию и газ в Литве потребителям стало поставлять одно предприятие — Lietuvos energijos tiekimas, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В госкомпании отмечают, что полностью переняли функции по энергоснабжению населения у другого государственного предприятия — Energijos skirstymo operatorius, а к концу года планируется присоединить к госмонополисту компанию Litgas, которая в первую очередь занимается обеспечением поставок сжиженного природного газа на СПГ-терминал в Клайпеде.

В компании отмечают, что на потребителей слияние никак не отразится, а концентрация связана с реформой госпредприятий по усилению эффективности работы и исключения дублирующих функций.

Компания Energijos skirstymo operatorius продолжит отвечать за обслуживание газовых сетей.