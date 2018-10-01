Остаток счета казначейской службы Украины сократился в три раза

Киев, , 14:10 — REGNUM Единый счет государственной казначейской службы Украины по данным на 1 октября уменьшился на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, остаток на едином счете казначейской службы составил 21,388 млрд гривен ($760 млн), что в три раза ниже остатка на 1 октября 2017 года и в четыре раза вышел остатка на начало 2018 года.

Напомним, 1 января 2018 года остаток на едином счете ведомства составлял 5,099 млрд гривен ($188 млн), что в 2,8 раза ниже того же показателя на 1 января 2017 года.