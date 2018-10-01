НПЗ в Атырау начал производство новой марки авиатоплива

Атырау, Казахстан, , 13:43 — REGNUM На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе была произведена первая партия авиатоплива марки РТ, сообщили 1 октября в пресс-службе компании «КазМунайГаз».

На заводе завершился переход на производство топлива марки РТ, которое прошло паспортизацию и сертификацию. Данный вид топлива смогут приобретать авиакомпании и заправлять им свои воздушные суда.

В компании планируют, что в 2019 году выпуск авиатоплива вырастет с 21 тыс. тонн до 230 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября заместитель министра по инвестициям и развитию Казахстана Тимур Токтабаев заявил, что стоимость авиабилетов с 2019 года может снизиться за счет перехода авиакомпаний на отечественное авиатопливо.

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