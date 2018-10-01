Авиакомпании РФ отчитались об убытках из-за подорожания керосина

Москва, , 13:20 — REGNUM Рост цен на авиационное топливо в первые шесть месяцев 2018 года привел к убыткам российских авиаперевозчиков на международных линиях. Об этом пишет 1 октября «Коммерсантъ».

Издание, ссылаясь на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), пишет, что с января по июль 2018 года общий убыток авиакомпаний РФ составил 40,2 млрд рублей, что в два раза выше показателя аналогичного периода 2017 года.

Из этих 40,2 млрд впервые в истории компании получили 2,9 млрд рублей убытков на международных направлениях. Отмечается, что в качестве основной причины потерь авиаторы называют дороговизну авиакеросина — траты на него выросли на 40,1% и составили 167 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что в ведомстве не считают, что рост цен на авиационное топливо приведёт к разорению российских туристических компаний.

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