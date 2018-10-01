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Агентство Fitch сохранило международный рейтинг Казахстана

Экономика

Рост цен на нефть способствовал усилению роста ВВП Казахстана

Агентство Fitch сохранило международный рейтинг Казахстана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Казахстан

Астана, 1 октября 2018, 13:14 — REGNUM  Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте для Казахстана на уровне «ВВВ», сообщается в отчете на сайте Fitch.

В документе отмечается, что развитие экономики Казахстана по-прежнему зависит от мировых цен на нефть и развития нефтяного сектора. Рост цен на нефть способствовал усилению роста ВВП Казахстана.

Отметим, у компании Fitch рейтинг «ВВВ» относится к инвестиционной категории и означает хорошую кредитоспособность оцениваемого объекта, низкие ожидания по кредитным рискам, а также адекватную способность погашать финансовые обязательства.

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Экономика Казахстана
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