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В Луганске заменили почти 10 км водопровода

Экономика

Планируется заменить всего 13 км

В Луганске заменили почти 10 км водопровода
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вода из-под крана

Луганск, 1 октября 2018, 13:09 — REGNUM  В Луганске инженеры южного управления компании «Лугансквода» реконструировали более 70% водопроводных сетей, заявил глава управления Константин Полькин, сообщает 1 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, в Луганске заменили 9,5 км водопровода при запланированных \почти 13 км. Полькин отметил, что это второй этап работы в Луганске, первый был полностью выполнен в 2017 году — было заменено 12 км аварийных участков водопровода.

Напомним, в 2017 году совет министров ЛНР принял программу «Реконструкция водопроводных сетей в Луганске в 2017—2018 годах». В программе отмечается, что реконструкция проводится в целях «гарантированного обеспечения населения Луганска питьевой водой».

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Развитие систем водоснабжения и водоотведения
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