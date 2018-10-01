Эксперт: Грузовое движение по Крымскому мосту важнее железнодорожного

Симферополь, , 13:07 — REGNUM Открытие грузового движения по Крымскому мосту для региональной логистики даже важнее, чем железнодорожное сообщение — основные объемы товаров поступают в Крым из других южных регионов страны, где в наибольшей степени распространены именно автомобильные перевозки, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 1 октября, генеральный директор агентства InfraNews Алексей Безбородов, комментируя снятие ограничений на движение грузового транспорта по Крымскому мосту.

Как сообщалось ранее, 1 октября были сняты ограничения на движение грузовых транспортных средств весом свыше 3,5 тонн, действовавшие на подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Крыма. Ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на подходах к мосту и с необходимостью обеспечить проезд легкового автотранспорта во время курортного сезона.

Открытие грузового движения по Крымскому мосту, разумеется, играет важнейшую роль для региональной логистики. Даже более важную, чем предстоящее открытие железнодорожного сообщения. Основные объемы товаров поступают в Крым из других южных регионов — Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. В этой части России автомобильный трафик является самым распространённым.

Морской «дублер» моста, то есть водные перевозки, останутся. Можно предполагать, что некоторые терминалы снизят свои обороты в десятки раз, но, с другой стороны, в некоторых случаях пользоваться паромами станет даже удобнее. В сумме наличие основного логистического пути, грузового и железнодорожного, и дополнительного, морского, означает нормализацию инфраструктурной ситуации в регионе.