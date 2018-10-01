В порту Махачкалы планируют построить зерновой терминал за 2 млрд рублей

Махачкала, , 13:04 — REGNUM В Дагестане планируется построить новый зерновой терминал. Он может появиться в Махачкалинском морском порту. Инициатива проекта принадлежит компании ООО «Махачкалинский зерновой терминал», пишет РИА «Дагестан». Стоимость объекта составит предварительно около 2 млрд рублей, он полностью будет реализован за свет инвестора.

Специализированный зерновой терминал сможет переваливать до 2 млн тонн зерна в год, сообщили изданию в компании. В него будет входить элеватор для сушки, доработки, погрузки и разгрузки до 100 тыс. тонн зерна.

На первоначальном этапе требуется выделение территории под проект площадью не менее шести гектаров. Время на строительство составит до трех лет. После появления нового зернового терминала у сельхозтоваропроизводителей республики облегчится выход на внешние рынки. Сократится также стоимость услуг по перевалке зерна.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2018 года Махачкалинский морской торговый порт продемонстрировал высокие показатели по перевалке зерна. За три месяца нового года было отгружено в Иран около 137 тысяч тонн зерновых. Это почти в пять раз выше, чем в том же периоде 2017 года.