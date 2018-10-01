Экономику РФ ждут длительный застой и экономический кризис – прогноз

Москва, , 13:13 — REGNUM Ситуацию, сложившуюся в российской экономике можно охарактеризовать как застой, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2018 году, на российский рынок пришло в полтора раза меньше международных брендов, нежели год назад.

«Российская экономика формально растет, но темпы этого роста очень низкие, — сказал Хестанов. — Такая ситуация называется на академическом языке «низкие темпы экономического роста», а на бытовом — застой. Можно это назвать и стагнацией. В прошлом у нас такая ситуация уже была».

В этой связи экономист подчеркнул, что нынешние темпы экономического роста РФ сопоставимы со статистической погрешностью.

«В этих условиях развивать любой новый бренд очень тяжело, а для части брендов уже присутствующих на рынке даже сохранить свои позиции непросто, — продолжил Хестанов. — Поэтому в этих условиях многие бренды пессимистично оценивают перспективы рынка. Часть их уходит, а часть просто воздерживается от того, чтобы приходить. Нас, скорее всего, ждет длительный период достаточно низких темпов экономического роста. Более того, весьма вероятно, что через год-два может произойти очередной экономический кризис и тогда ситуация может ухудшиться еще сильнее».

Напомним, что по информации ресурса Gipernn.ru C января 2018 года на рынок РФ пришло всего лишь семнадцать международных брендов, тогда как год назад о запуске проектов на территории нашей страны объявило в полтора раза больше компаний.

Кроме того, уточняется, что далеко не все заявившие о себе в России марки решили остаться в РФ надолго. Так, например, в третьем квартале 2018 года стало известно об уходе из РФ американской сети мебели и товаров для дома, а ранее аналогичные шаги были предприняты компанией специализирующейся на продаже аксессуаров из США, и немецкой компанией занятой продажей бытовой техники и электроники.