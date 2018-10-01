Власти Крыма обещают снижение цен на бензин. Но не сейчас

Симферополь, , 12:58 — REGNUM После открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, на полуострове пересмотрят цены на топливо. Об этом 1 октября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Бензовозы сегодня комфортную ценовую политику не обеспечат. Только железнодорожными поставками. Как только железная дорога начнёт возить топливо, гарантирую, что будем пересчитывать цену каждого литра», — отметил глава РК.

Он также сообщил, что с местными поставщиками топлива подписано соглашение, согласно которому определена верхняя планка цен, которую они пока не превышают.

Как сообщало ИА REGNUM, отвечая 7 июня на вопрос жителей Керчи по поводу высоких цен в Крыму во время «прямой линии», президент России Владимир Путин выразил уверенность, что они снизятся после запуска железнодорожной части Крымского моста.

«Проблема известна… Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска — имею в виду движение грузового транспорта, — что взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены стабилизируются и уровняются с ближайшими регионами РФ», — подчеркнул Владимир Путин.

По данным крымского управлении Федеральной службы государственной статистики, в августе цены на бензин АИ-92 в городском округе Симферополь колебались от 46,27 до 46,30 руб. за литр; бензин АИ-95 и АИ-95 премиум — 47,77 — 49,40 руб.; АИ-98 — от 54,77 до 55,70 руб.

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