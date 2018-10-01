ЕС: мы надеемся, что сможем выделить Украине финансирование

Киев, , 12:55 — REGNUM ЕС надеется, что Украина получит от Евросоюза первый транш макрофинансовой помощи в 2018 году, заявила заместитель гендиректора генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова, сообщает 1 октября УНИАН.

По ее словам, если Международный валютный фонд (МВФ) успешно завершит свою миссию на Украине и начнет новую, то ЕС сможет выделить Киеву первый транш в рамках макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 млрд евро. Матернова добавила, что дополнительным стимулом выплатить Украине средства станет успешное осуществление приватизации.

Напомним, ЕС и Украина подписали соглашение о выделении Киеву 1 млрд евро 14 сентября.