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ЕС: мы надеемся, что сможем выделить Украине финансирование

Экономика

Это зависит от МВФ

Киев, 1 октября 2018, 12:55 — REGNUM  ЕС надеется, что Украина получит от Евросоюза первый транш макрофинансовой помощи в 2018 году, заявила заместитель гендиректора генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова, сообщает 1 октября УНИАН.

По ее словам, если Международный валютный фонд (МВФ) успешно завершит свою миссию на Украине и начнет новую, то ЕС сможет выделить Киеву первый транш в рамках макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 млрд евро. Матернова добавила, что дополнительным стимулом выплатить Украине средства станет успешное осуществление приватизации.

Напомним, ЕС и Украина подписали соглашение о выделении Киеву 1 млрд евро 14 сентября.

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Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
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