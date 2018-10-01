Больше плана: в Тверской области расчищено 1700 га просек ЛЭП

Тверь, , 12:49 — REGNUM 1698 га просек воздушных линий электропередачи расчищено в Тверской области к 1 октября в рамках учений энергетиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по данным штаба учений. Это на 21% больше, чем было запланировано к этой дате. Масштабные учения энергетиков, в которых участвуют более пяти тысяч человек, стартовали в Тверской области 22 сентября.

«Это важное событие, которое не имеет аналогов в истории региона. Более 5100 человек одновременно работают на нашей территории, задействовано свыше 850 единиц техники. Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия — это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны окажем поддержку в проведении учений», — отметил на церемонии открытия учений губернатор Игорь Руденя.

Учения в общей сложности продлятся три месяца. Они предусматривают проведение во всех районах Тверской области работ, направленных на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений.

По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

В учениях принимают участие специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Управления МЧС России по Тверской области, ГБУ Лесозащитный противопожарный центр — «Тверьлес». В частности, от лесной отрасли региона в работах задействовано 53 бригады, 605 человек, 70 единиц техники.