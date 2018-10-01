Инвесторы Карачаганакского месторождения выплатят Казахстану $1,7 млрд

Астана, , 12:37 — REGNUM В рамках соглашения между правительством Казахстана и консорциумом Karachaganak Petroleum Operating (KPO) о калькуляции доходов с продажи нефти республика получит $1,7 млрд. Об этом 1 октября сообщает издание Informburo со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

Подписанное соглашение урегулирует спор между сторонами о калькуляции доходов с продажи нефти. Согласно соглашению, консорциум выплатит Казахстану денежную компенсацию в размере $1,1 млрд.

Стороны также договорились изменить механизмы раздела продукции, что обеспечит Казахстану дополнительный доход от проекта в размере $415 млн до 2037 года при цене на нефть $80 за баррель. Консорциум также обязуется выделить Казахстану долгосрочный займ на сумму $ 1 млрд на строительство инфраструктурного проекта.

Напомним, в 1997 году Казахстан подписал договор о разделе продукции, в котором прибыль от продажи нефти регулируется «индексом объективности». Спор между правительством республики и KPO связан с измерением этого показателя.

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