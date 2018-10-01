Понедельник, 1 Октября 2018 года
13:42:55 МСК

Младенческая смертность в России неуклонно снижается — Минздрав

Экономика

Отклонения данных статистики по субъектам РФ в ту или иную сторону возможны

Младенческая смертность в России неуклонно снижается — Минздрав
Соролья Хоакин. Первый ребенок. 1890

Москва, 1 октября 2018, 12:29 — REGNUM  В России неуклонно снижается младенческая смертность. В 2012 году младенческая смертность составляла 8,6 случаев на 1000 родившихся живыми, в 2016 году — 6,0 случаев, в 2017 году — 5,6. За восемь месяцев 2018 года младенческая смертность составила 5,3 случая. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Российской Федерации, комментируя результаты исследований Счетной палаты РФ, выявивших рост младенческий смертности в некоторых регионах, сообщается на сайте Мнздрава.

В комментарии ведомства говорится, что отклонения данных статистики о младенческой смертности по федеральным округам и субъектам РФ в ту или иную сторону вполне возможны. Отмечается, что считать лишь одни перинатальные центры ответственными за все случаи смерти младенцев нельзя. Здесь важна роль детских поликлиник, а также значительную роль играет ответственность родителей за здоровье своих детей.

Кроме того, Минздрав считает, что рост показателя младенческой смертности зависит от снижения рождаемости, потому что этот показатель рассчитывается в числе случаев на 1000 живорожденных. «При снижении рождаемости даже при неизменном или несколько снизившемся числе умерших показатель может повыситься», — отмечается в комментарии.

Читайте подробнее: Там, где построили перинатальные центры, выросла младенческая смертность

Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата России выявила рост младенческий смертности в тех регионах страны, где были построены перинатальные центры — специализированные клиники для новорождённых и их матерей.

А также на эту тему: В Минздраве РФ объяснили рост младенческой смертности в ряде регионов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Младенческая смертность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить