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В МЭР РФ уточнили понятие недвижимого имущества

Экономика

В новой трактовке под недвижимым имуществом понимаются земельные участки, а также здания и сооружения, являющиеся объектами капитального строительства

Москва, 1 октября 2018, 12:24 — REGNUM  Проект поправок в Гражданский кодекс России, уточняющих определения движимого и недвижимого имущества подготовило Минэкономразвития РФ. Об этом пишут 1 октября «Ведомости».

Отмечается, что действующее на сегодняшний день определение недвижимого имущества часто вызывает споры между организациями и сотрудниками налоговых органов в силу своей нечеткости.

Налоговые в настоящее время относят к недвижимости оборудование промышленных компаний. В новой трактовке под недвижимым имуществом понимаются земельные участки, а также здания и сооружения, являющиеся объектами капитального строительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Совфед на заседании одобрил закон об отмене налога на движимое имущество. В ходе дискуссии первый замминистра финансов Леонид Горнин заверил, что регионам компенсируют выпадающие доходы в размере 220 млрд рублей.

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Налог на имущество физических лиц
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