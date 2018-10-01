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Глава Крыма: крупные торговые сети могут помочь победить спекулянтов

Экономика

Власти республики тоскуют по опыту государственного регулирования цен

Симферополь, 1 октября 2018, 12:19 — REGNUM  Снижение цен на все виды товаров в Крыму возможно не только после запуска железнодорожной ветки моста через Керченский пролив, но и после прихода на полуостров крупных игроков рынка. Об этом 1 октября заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Поскольку они ещё к нам не зашли, а это касается и продовольствия, и лекарственных препаратов — то многие ещё пользуются возможностью для спекуляции. Пока этот вопрос не решён, госрегулирования по ценам у нас нет. Поэтому будем сейчас наблюдать за тенденциями», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября были сняты ограничения на движение по Крымскому мосту грузовых автомобилей, однако власти республики призвали жителей полуострова не ожидать резкого снижения цен.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма: грузовое движение по Крымскому мосту не снизит высокие цены

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Крымский мост: постройка и функционирование
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