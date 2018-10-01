В Москве будет заключен второй офсетный контракт на закупку лекарств

Москва, , 13:55 — REGNUM Москва заключает второй офсетный контракт на закупку препаратов для лечения и профилактики массовых тяжёлых эндокринных и онкологических заболеваний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы. Контракт сроком на 10 лет будет заключен с ООО «Р-Опра» и предполагает локализацию производства с последующей поставкой лекарственных препаратов.

«Контракт предусматривает локализацию производства 56 лекарственных препаратов из перечня 31 международных непатентованных наименований (МНН) в течение трёх лет с последующей поставкой в течение семи лет препаратов, которые будут применяться при лечении кардиологических, онкологических, психиатрических, пульмонологических заболеваний, а также при рассеянном склерозе и хронической почечной недостаточности», — сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители столичных департаментов, рассмотрела и оценила представленную претендентом документацию. Так, ООО «Р-Опра» предложило исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд рублей при начальной (максимальной) цене контракта 22, 5 млрд рублей.

«Объём закупаемых в рамках офсетной сделки лекарственных средств не превышает 10 процентов потребления в Российской Федерации. Заключение офсетного контракта не приведёт к потере рынка у других производителей», — подчеркнул руководитель департамента экономики и развития города Владимир Ефимов.

Согласно конкурсной документации, минимальный объём инвестиций поставщика-инвестора по контракту должен составить 3 млрд рублей. Претендент предложил увеличить объём инвестиций до 5,87 млрд рублей и подтвердил своё намерение инвестировать указанную в заявочной документации сумму в создание 12 производственных линий.

Как сообщало ИА REGNUM, первый контракт на закупку лекарственных препаратов был заключен Москвой с ЗАО «Биокад» осенью 2017 года. Контракт предполагает локализацию производства 22 лекарственных средств. Поставка в столичный регион будет осуществляться в течение 7 лет, инвестиции составят порядка 3 млрд рублей. После выполнения всех инвестиционных обязательств инвестор будет включен в реестр единственных поставщиков, и государственные учреждения смогут приобретать товары у данной компании без торгов.

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