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Глава Крыма: грузовое движение по Крымскому мосту не снизит высокие цены

Экономика

Жителей полуострова просят подождать запуска железнодорожного движения

Симферополь, 1 октября 2018, 12:09 — REGNUM  Не стоит ожидать, что открытие грузового движения на Крымском мосту приведёт к глобальным изменениям ценовой политики на полуострове. Такое мнение 1 октября журналистам высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Изменение цен произойдёт после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, поскольку — это самый дешёвый вид транспорта, который обеспечит быструю доставку любых грузов по сходной цене», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября были сняты ограничения на движение по мосту через Керченский пролив грузовых автомобилей. По данным оператора транспортного перехода — Упрдор «Тамань», за первые восемь часов с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 700 большегрузных автомобилей.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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