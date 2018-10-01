Глава Крыма: грузовое движение по Крымскому мосту не снизит высокие цены

Симферополь, , 12:09 — REGNUM Не стоит ожидать, что открытие грузового движения на Крымском мосту приведёт к глобальным изменениям ценовой политики на полуострове. Такое мнение 1 октября журналистам высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Изменение цен произойдёт после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, поскольку — это самый дешёвый вид транспорта, который обеспечит быструю доставку любых грузов по сходной цене», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября были сняты ограничения на движение по мосту через Керченский пролив грузовых автомобилей. По данным оператора транспортного перехода — Упрдор «Тамань», за первые восемь часов с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 700 большегрузных автомобилей.

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