Власти и бизнес Украины заработают на подорожании газа — эксперт

Киев, , 11:56 — REGNUM Власти и бизнес Украины используют Международный валютный фонд в качестве «страшилки», чтобы «хорошо заработать» на повышении цен на газ. Об этом 1 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Нам эти деньги и даром не нужны. МВФ — очень хорошая страшилка, тем более перед выборами. Сегодня повышение цен на газ выгодно украинским бизнесменам, которые близки к власти. Они заработают, причем хорошо заработают. Но они же не скажут, что это они хотят (поднять цены на газ), а есть плохой МВФ, это они поднимают», — сказал Охрименко.

Он допускает, что теоретически МВФ может предоставить Киеву кредит, но скорее всего деньги поступят после завершения выборов на Украине. При этом Охрименко напомнил, что в 2015 году на Украине уже был дефолт.

«Как таковой дефолт у нас был в 2015 году. Кто-нибудь из украинцев это увидел? Не увидел. При этом МВФ давал деньги, хотя был дефолт… Переговоры будут. Но Международный валютный фонд — это не только цены на газ. Есть очень много экономических нормативов, которые Украина не выполнила. Программа сотрудничества с МВФ полностью провалилась… Возможно транша в (1,9 млрд долл — ред.) никогда и не будет», — подытожил Охрименко.

Как сообщалось, в сентябре правительство Украины и МВФ не подписали меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования Stand-by. Кредиторы выдвинули правительству четыре условия, обязательных для получения нового кредита, в частности реорганизовать государственную фискальную службу, принять сбалансированный бюджет на 2019 год, повысить цены на газ для украинцев на 23%, а также провести антикоррупционную реформу.

Напомним, в сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение цен на газ является одним из условий для получения кредита МВФ. Он якобы нужен, чтобы правительство не объявило дефолт. По словам премьера, дефолт приведет к обесцениванию валюты и росту цен на газ, что регулярно происходит с 2014 года.

26 сентября министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что, по прогнозу Нацбанка, в 2018 году тарифы на газ для населения повысятся на 25%.

«Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ. Будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления. Те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ, а он предусматривает рост тарифов на 25%», — рассказал Рева.