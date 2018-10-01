В Казахстане долг квазигосударственного сектора уменьшат на $2,1 млрд

Астана, , 11:50 — REGNUM Планируемый долг квазигосударственного сектора Казахстана на 2019 год снижен на $2,1 млрд, сообщает 1 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на проект приказа министра национальной экономики республики.

Согласно проекту документа, долг фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» составит 6,28 трлн тенге ($17,3 млрд), национального управляющего холдинга (НУХ) «Байтерек» — 1,9 трлн тенге ($5,25 млрд) и НУХ «КазАгро» — 441,6 млрд тенге ($1,2 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет государственный долг Казахстана вырос с 4 до 14,8 трлн тенге ($40,77 млрд). Этот показатель в среднем увеличивается на 28,8% в год. Расходы на обслуживание государственного долга выросли до 248,7 млрд тенге ($685 млн).

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