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Нацбанк Украины подозревает банк бывшего вице-премьера в мошенничестве

Экономика

Банк Сергея Тигипко обналичил в 2017 году крупную сумму

Нацбанк Украины подозревает банк бывшего вице-премьера в мошенничестве
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 1 октября 2018, 11:19 — REGNUM  Украинский «Таскомбанк» обналичил с февраля по октябрь 2017 года средства на сумму 3,9 млрд гривен ($140 млн), сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, ранее НБУ наложил на «Таскомбанк» штраф в размере 6,08 млн гривен ($210 тыс.), а также отстранил от должности ряд его руководителей. Произошло этот после того, как стало известно, что через 23 юридических лиц банк обналичил крупную сумму. В НБУ считают, что «Таскомбанк» использовал подставные юрлица для ухода от налогов.

Напомним, «Таскомбанк» работает на Украине с 1989 года. Его владелец — бывший вице-премьер Украины и экс-глава НБУ Сергей Тигипко.

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