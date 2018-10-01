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ЦБ РФ выдал уникальную лицензию «Внешфинбанку»

Экономика

В связи с расширением деятельности кредитной организации

ЦБ РФ выдал уникальную лицензию «Внешфинбанку»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 1 октября 2018, 11:02 — REGNUM  Центральный Банк Российской Федерации выдал уникальную лицензию краснодарскому банку «Внешфинбанк» в связи с расширением деятельности кредитной организации, сообщается 1 октября на сайте регулятора.

Отмечается, что «Внешфинбанку» выдана универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с правом привлечения во вклады денежных средств физлиц, а также на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного АО КБ «Банк торгового финансирования». В кредитном учреждении назначена временная администрация.

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