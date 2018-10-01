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Ярославская область выполнила обязательства по оплате газа

Экономика

Об этом заявили в правительстве региона

Ярославская область выполнила обязательства по оплате газа
Иллюстрация: Pixabay.com
Газ

Ярославль, 1 октября 2018, 11:01 — REGNUM  Ярославская область к 1 октября оплатила текущее потребление газа и погасила в необходимом объеме просроченную задолженность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В результате совместной работы правительства региона и «Газпром межрегионгаз Ярославль» к 1 октября мы достигли целевых показателей по погашению просроченной задолженности за природный газ в необходимом объеме. Это говорит о том, что программа газификации и социальные проекты «Газпрома» на территории нашего региона будут сохранены», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем году власти региона обещали улучшить платежную дисциплину теплоснабжающих организаций. В феврале был подписан график реструктуризации задолженности. В итоге к 1 октября ситуацию удалось выровнять.

Мы удовлетворены итогами совместной работы. Результатом 9 месяцев 2018 года стало исполнение графика реструктуризации задолженности в полном объеме», — отметил генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» Павел Яблонский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году правительство Ярославской области и «Газпром» подписали соглашение о погашении долга за газ в течение 5 лет.

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