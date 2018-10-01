Эксперты прогнозируют экономический упадок для территории бывшей ГДР

Берлин, , 11:01 — REGNUM Эксперты прогнозируют новый разрыв между экономикой западной и восточной части ФРГ, передает телеканал N-TV 1 октября.

Согласно последним официальным отчетам, территория бывшей ГДР сокращает экономическое отставание, однако из-за эмиграции и низкого уровня рождаемости ее ждет новый разрыв. К 2045 году разрыв всерьез возрастет, прогнозируют эксперты из института Prognos AG.

Если сегодня производство на душу населения на востоке составляет ¾ от западного показателя, то к 2045 оно снизится до менее чем 2/3 и станет ниже уровня 2000 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в недавнем отчете правительства отмечалась нехватка офисов крупных корпораций и низкий уровень зарплат в восточной части страны.

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