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Эксперты прогнозируют экономический упадок для территории бывшей ГДР

Экономика

Эмиграция и низкая рождаемость приведут к серьезному отставанию от «Западной Германии»

Берлин, 1 октября 2018, 11:01 — REGNUM  Эксперты прогнозируют новый разрыв между экономикой западной и восточной части ФРГ, передает телеканал N-TV 1 октября.

Согласно последним официальным отчетам, территория бывшей ГДР сокращает экономическое отставание, однако из-за эмиграции и низкого уровня рождаемости ее ждет новый разрыв. К 2045 году разрыв всерьез возрастет, прогнозируют эксперты из института Prognos AG.

Если сегодня производство на душу населения на востоке составляет ¾ от западного показателя, то к 2045 оно снизится до менее чем 2/3 и станет ниже уровня 2000 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в недавнем отчете правительства отмечалась нехватка офисов крупных корпораций и низкий уровень зарплат в восточной части страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика бывшей ГДР отстает от уровня Западной Германии — отчет властей

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Экономика Германии
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