Почему банковский кредит до сих пор не стал двигателем экономики РФ?

Москва, , 10:58 — REGNUM На нынешнем уровне зрелости российской финансовой системы власти страны должны ограничивать финансовые спекуляции, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«Если процентная ставка втрое выше официальной инфляции, растет и оказывается выше рентабельности большинства отраслей реального сектора, то ни о каком стимулировании экономики при помощи кредита речи не идет, — сказал Делягин. — Кредит действительно является двигателем экономики. Но для этого он должен быть дешевым. А чтобы он был дешевым — надо ограничивать финансовые спекуляции. По крайней мере на нашем уровне зрелости финансовой системы».

По словам экономиста, все развитые страны стали таковыми именно потому, что на определенном этапе зрелости своих финансовых систем вводили жесточайшие ограничения на финансовые спекуляции.

«Ограничения были разные, — объяснил Делягин. — Американцы ограничивали спекуляции разделением банков, японцы регулированием структуры активов, европейцы прямым валютным регулированием. Ограничивали все. Только российские либералы не могут ограничить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, большинство жителей России (69%) не рассматривают вопрос о получении кредитов в банках, считая, что сейчас для этого неподходящее время. Противоположного мнения придерживаются 15% опрошенных.

Кроме того, с начала 2018 года доверие граждан к банкам упало. Если в январе 2018 года считали лучшим способом хранения денег в банках 42−51% респондентов, то в сентябре их число снизилось до 44%.

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