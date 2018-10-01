В Перми построят испытательный комплекс для мощных авиадвигателей

Пермь, , 10:48 — REGNUM В Пермском краев на базе АО «ОДК-Пермские моторы» в поселке Новые Ляды возведут первый в России комплекс для испытаний новых авиационных двигателей большой тяги, таких как ПД-35. Первые испытательные стенды построят в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Проект оценивается примерно в 20 млрд рублей. Площадь испытательного центра составит 40 тыс. квадратных метров. Предусмотрена разбивка территории центра на спецучастки, а также оснащение комплекса современным оборудованием. В частности, в одном из корпусов планируется окончательная сборка двигателя и и подготовка агрегата к испытаниям.

Стоит отметить, что при разработке двигателя ПД-35 намерены применять новые материалы и методы производства. В настоящее время определен конструктивный облик ПД-35. Двигатель-демонстратор ПД-35 планируется создать к 2023 году. Задача по полному завершению опытно-конструкторской работы должна быть решена к 2026 году.