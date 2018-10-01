Понедельник, 1 Октября 2018 года
12:04:36 МСК

В Перми построят испытательный комплекс для мощных авиадвигателей

Экономика

Он станет первой площадкой в России, предназначенной для испытания новых авиадвигателей большой тяги

Пермь, 1 октября 2018, 10:48 — REGNUM  В Пермском краев на базе АО «ОДК-Пермские моторы» в поселке Новые Ляды возведут первый в России комплекс для испытаний новых авиационных двигателей большой тяги, таких как ПД-35. Первые испытательные стенды построят в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Проект оценивается примерно в 20 млрд рублей. Площадь испытательного центра составит 40 тыс. квадратных метров. Предусмотрена разбивка территории центра на спецучастки, а также оснащение комплекса современным оборудованием. В частности, в одном из корпусов планируется окончательная сборка двигателя и и подготовка агрегата к испытаниям.

Стоит отметить, что при разработке двигателя ПД-35 намерены применять новые материалы и методы производства. В настоящее время определен конструктивный облик ПД-35. Двигатель-демонстратор ПД-35 планируется создать к 2023 году. Задача по полному завершению опытно-конструкторской работы должна быть решена к 2026 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить